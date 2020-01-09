Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Об этом Трюдо заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - сказал он.

Премьер добавил, что это могло произойти неумышленно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.

"Семьи погибших хотят ответов. Я хочу ответов", - сказал Трюдо.

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Он отметил, что выводы сделаны на основе предварительного анализа. "Поэтому важно провести тщательное и полное расследование, чтобы сделать окончательные выводы", - подчеркнул премьер Канады.

Трюдо сказал, что сообщил об этих данных президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я рассказал Зеленскому о причинах, почему мы так настроены провести полное и всестороннее расследование ... Он заверил меня, что Канада как хороший друг Украины будет тесно вовлечена в расследование этой трагедии", - отметил премьер Канады.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.