Расширить на Ближний Восток и переименовать в НАТОБВ, - Трамп предлагает НАТО перемены

Такое предложение американский президент высказал в четверг, 9 января, в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В случае расширение Трамп предлагает сменить название NATO на NATOME (NATO - Middle East). Это можно перевести как НАТОБВ (НАТО - Ближний Восток).
"Какое хорошее название", - прокомментировал свое предложение глава Белого дома.
Трамп отметил, что США победили боевиков террористической группировки "Исламское государство", лишив их контроля над территорией и убив лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. При этом он убежден, что США "оказали Европе большую услугу".
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"Я считаю, что НАТО должно быть расширено, и мы должны включить Ближний Восток, безусловно ... Сейчас бремя лежит на нас, и это несправедливо", - заявил Трамп.
Американский президент добавил, что хотел бы видеть на Ближнем Востоке больше военных НАТО, потому что регион сталкивается с проблемами международного масштаба.
По словам Трампа, он обсуждал роль НАТО в среду, 8 января, во время телефонного разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
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