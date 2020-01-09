Только 12% переселенцев смогли купить себе жилье, - Минветеранов

Об этом в эфире "Радіо Свобода" заявил заместитель министра по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Руслан Калинин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, данные о том, что 12% переселенцев смогли купить жилье, предоставлены Международной организацией по миграции.

"Другие живут в арендованном (жилье. - Ред.), у знакомых, близких и в местах компактного проживания", - сказал Руслан Калинин.

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Он отметил, что сейчас министерство, которое он представляет, собирает информацию о переселенцах, которым нужно жилье.

"Сейчас мы собираем эту информацию. У нас есть очень большая проблема - это места компактного проживания ... Таких мест около сотни по Украине", - сказал чиновник.

По его словам, в местах компактного поселения в настоящее время проживает около 4 тысяч переселенцев.