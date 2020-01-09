Протесты в оккупированной Абхазии: "парламент" призвал "президента" уйти в отставку

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В документе говорится, что в связи со сложной общественно-политической обстановкой и во избежание дальнейшей дестабилизации в обществе "Народное Собрание" постановляет обратиться к "президенту" с предложением подать в отставку.

"За" проголосовали 19 "депутатов", четыре - "против", один воздержался. Всего в заседании принимали участие 27 "народных избранников".

По окончании "внеочередной сессии парламента" к остающимся у здания протестующим вышел лидер оппозиции Аслан Бжания и призвал их не расходиться. Бжания выразил надежду, что "президент" примет решение в ответ на обращение "парламентариев".

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Ранее протестующие пытались штурмовать здание "администрации президента" Абхазии. Они призывают "главу республики" Рауля Хаджимба подать в отставку.

Так называемые "выборы президента", на которых "победил" Хаджимба, состоялись в оккупированной Абхазии 25 августа. В ПАСЕ их признали нелегитимными и заявили, что они лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта.

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