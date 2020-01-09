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09.01.20 22:57

За 9 января ранения получили четверо украинских воинов, - Корчинский опровергает официальную информацию штаба ООС

Политический деятель Дмитрий Корчинский опубликовал информацию о том, что 9 января было ранено четверо украинских воинов, тогда как официальные источники штаба ООС заявляют об одном раненом.

За 9 января ранения получили четверо украинских воинов, - Корчинский опровергает официальную информацию штаба ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, комментируя официальные данные об одном раненом 9 января. 

Корчинский отметил: "К сожалению, ложная информация. Сегодня ранено четверо военных. Один воин крайне тяжелый, один средней степени, двое получили боевую травму (акубаротравмы).

Надеемся Командование ООС понимает ответственность перед ранеными военнослужащими и их боевыми побратимами, когда находясь в одном госпитале защитники могут прочитать ложную информацию!"

Как известно, его жена Оксана Корчинская, известный волонтер,  имеет непосредственную информацию из госпиталей. 

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