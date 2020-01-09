Украинский самолет в Иране мог быть непреднамеренно сбит ракетой, - Джонсон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По его словам, в настоящее время существует информация о том, что украинский авиалайнер был сбит иранской ракетой.

"В настоящее время существует масса информации о том, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это вполне могло быть непреднамеренно. Мы тесно сотрудничаем с Канадой и нашими международными партнерами, и теперь необходимо провести полное и прозрачное расследование", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.