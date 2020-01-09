Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.01.20 23:45

Киев и Берлин договорились о взаимодействии при расследовании катастрофы украинского лайнера в Иране, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что договорился с главой МИД Германии Гайко Маасом о взаимодействии в расследовании крушения лайнера "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном в среду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Спасибо Гайко Маасу за поддержку в связи с трагедией PS 752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы "Минского урегулирования". Жду новости по результатам встречи Меркель и Путина 11.01", - отметил Пристайко. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликовано возможное видео попадания ракеты в лайнер МАУ. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100