Иран просит Трюдо поделиться информацией о причинах крушения украинского самолета под Тегераном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна приветствует участие в расследовании катастрофы украинского Boeing представителей тех государств, чьи граждане стали жертвами трагедии.

"Исламская Республика Иран приветствует присутствие экспертов из стран, чьи граждане погибли в страшной катастрофе", — говорится в тексте сообщения дипведомства в Telegram..

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Кроме того, Мусави обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, а также правительствам других стран, обладающим информацией о происшествии, с просьбой поделиться ею.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 9 января, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран случайно сбил украинский самолет.

Об этом также заявил премьер Великобритании Борис Джонсон и ряд американских СМИ.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что причиной крушения украинского самолета в Иране стала техническая неисправность.