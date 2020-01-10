Бортовые самописцы очень повреждены, - Иран готов передать черные ящики специалистам в Канаде или Франции, если не сможет сам считать информацию

Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, у Ирана есть возможности для расшифровки бортовых самописцев, но они сильно повреждены. Также над этим работать украинские эксперты.

"Украинские авиационные эксперты прибыли сегодня (9 января. - Ред.) в Тегеран. С завтрашнего дня они начнут декодировать данные", - сказал чиновник.

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Однако, если усилий Ирана и Украины будет недостаточно, Тегеран передаст черные ящики Франции или Канаде, которые имеют необходимые технологии и опыт для такой работы.

Отметим, что это заявление прозвучало до брифинга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, на котором он заявил, что украинский самолет у Тегерана, по данным разведки, сбила иранская ракета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.