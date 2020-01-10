Самолет МАУ в Иране сбили двумя ракетами российского производства, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник CNN

По словам американского чиновника, ракеты принадлежали к классу "земля-воздух".

В США придерживаются мнения, что в самолет попали случайно.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.