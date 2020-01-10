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10.01.20 07:10

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб

9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, пять обстрелов по позициям Объединенных сил было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Невельского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
- вблизи Песков - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Красногоровки - из стрелкового оружия.

Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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"Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

"Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников рядом с Марьинкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет", - сообщили в пресс-ценре ОС.

Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб 01

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