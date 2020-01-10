Гончарук и посол Великобритании Симонс обсудили заключение нового Соглашения о сотрудничестве между странами после Brexit

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Прежде всего, премьер-министр Украины выразил соболезнования гражданам Великобритании, которые потеряли родных и друзей в авиакатастрофе самолета МАУ, которая произошла 8 января вблизи Тегерана. Госпожа Посол заверила, что Великобритания готова предоставить Украине необходимую помощь в надлежащем расследовании авиакатастрофы.

Первым вопросом, который обсуждался на встрече, было заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией о политическом и торговом сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС.

"Мы ожидаем подписания Соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 мы достигли договоренностей относительно положений торговой части Соглашения. Проведение переговоров по политической части Соглашения мы ожидаем уже 14-15 января ", - сказал Гончарук.

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Далее глава украинского правительства обсудил с госпожой послом упрощение визового режима для украинцев: "Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами и британских виз. Это - больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий".

Гончарук также поднял вопрос содействия со стороны Великобритании получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Госпожа Посол ответила, что Великобритания инициирует обсуждение этого вопроса в рамках Альянса.



Фото: сайт Кабмина

Стороны также обсудили сферы, в которых государства могут сотрудничать, в частности в части предоставления Великобританией технической помощи. Такие сферы включают реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины, налоговую и таможенную реформы, усиление правительственных стратегических коммуникаций, реформу системы здравоохранения, антикоррупционную реформу и проект "Государство в смартфоне".