В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке во Львове погибла трехлетняя девочка, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.
Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген Транспортер", которым управлял 21-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат" под управлением 31-летнего жителя Львова.
От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Кроме того, за медицинской помощью обратились трое участников ДТП, диагнозы уточняются.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.