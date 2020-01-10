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10.01.20 08:49

В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке во Львове погибла трехлетняя девочка, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате ДТП, которое произошло 9 января в 15:20 на перекрестке улиц Пасечная и Медовой Пещеры во Львове, погибла 3-летняя девочка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген Транспортер", которым управлял 21-летний львовянин, и "Фольксваген Пассат" под управлением 31-летнего жителя Львова.

В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке во Львове погибла трехлетняя девочка, - полиция 01

От полученных травм на месте происшествия погибла 3-летняя девочка, которая находилась в салоне легковушки. Кроме того, за медицинской помощью обратились трое участников ДТП, диагнозы уточняются.

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В результате столкновения двух автомобилей на перекрестке во Львове погибла трехлетняя девочка, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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