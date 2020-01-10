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10.01.20 09:05

Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Попытку незаконного перемещения из Венгрии крупной партии мобильных телефонов предотвратили вчера пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

По данным ведомства, при осуществлении углубленного осмотра микроавтобуса марки "Фольксваген", на котором на въезд в Украину через пункт пропуска "Вилок" следовал 28-летний украинец, пограничники совместно с таможенниками обнаружили тайник со смартфонами. В частности в конструктивных полостях и под обшивкой транспортного средства гражданин перевозил 257 гаджетов.

В настоящее время все телефоны у украинца изъяли. Также мужчина лишился и своего микроавтобуса.

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Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 01
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 02
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 03
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 04
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 05
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 06
Украинец пытался незаконно ввезти из Венгрии 250 гаджетов, спрятав их под обшивкой автомобиля, - Госпогранслужба 07

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