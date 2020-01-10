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10.01.20 09:15

Австралия располагает аналогичной информацией о крушении самолета МАУ в Иране, что и Канада, и США, - премьер-министр Моррисон

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Австралия располагает аналогичной информацией о крушении самолета МАУ в Иране, что и Канада, и США, - премьер-министр Моррисон

Он подчеркнул, что считает это непреднамеренным пишет CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Австралия получила информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты", – отметил он.

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По его словам, падение самолета МАУ "не предполагает умышленных действий".

"Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку", – пообещал Скотт Моррисон.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку".

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