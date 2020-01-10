Версия о ракетном ударе по Boeing - психологическая операция США, - Иран

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Press TV".

Иран отклоняет обвинения в том, что самолет МАУ был сбит силами его ПВО.

"К сожалению, психологическая операция правительства США и тех, кто поддерживает его сознательно и неосознанно, добавляет горя семьям погибших и преследует определенные цели, распространяя подобные заблуждения", - заявил Али Рабии.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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