Украина хочет получить от Канады информацию о возможном сбитии самолета МАУ, - посол Шевченко

Об этом в эфире телеканала СВС заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне неизвестно об этом (передаче Канадой Украине разведданных о вероятных причинах катастрофы самолета МАУ. - Ред.), но мы бы очень этого хотели. Наш подход заключается в следующем: мы хотим делиться всей имеющейся или полученной в будущем информацией и ожидаем того же от партнеров", - сказал Шевченко.

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Он добавил, что сейчас Украина не имеет информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть зробену Джастином Трюдо заявление о вероятном поражения самолета МАУ иранской ракетой.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.