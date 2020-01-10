Сотрудник колонии проносил наркотики заключенным на Черкасщине, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника во время очередной попытки перемещения наркотиков в учреждение.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, инспектору сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ предотвратила убийство спецслужбами РФ одного из бывших командиров ВСУ и не допустила взрыва в многоквартирном доме. ВИДЕО+ФОТОрепортаж