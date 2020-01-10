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10.01.20 09:48

Сотрудник колонии проносил наркотики заключенным на Черкасщине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одноv из учреждений исполнения наказаний Черкасской области.

тюрьма,срок

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника во время очередной попытки перемещения наркотиков в учреждение.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, инспектору сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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