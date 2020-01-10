На КПВВ "Чонгар" полиция задержала боевика "Самообороны Крыма". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
"Полицейские задержали мужчину 8 января на КПВВ "Чонгар". Злоумышленник как раз пытался пересечь административную границу с оккупированным полуостровом Крым", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в 2014 году гражданин нес службу в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации Российской Федерацией полуострова Автономной Республики Крым.
Следователи вручили задержанному сообщение о подозрении.
"Бывшему боевику инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 5 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет", - сообщили в полиции.
9 января Херсонский городской избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.