Иран и Украина будут вместе расшифровывать черные ящики разбившегося самолета МАУ, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что стороны располагают оборудованием, необходимым для извлечения данных.

Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не подтверждена.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версия о ракетном ударе по Boeing - психологическая операция США, - Иран