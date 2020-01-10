871 украинец с 2012 года получил статус пострадавшего от торговли людьми, основной страной эксплуатации остается РФ, - Минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский на брифинге.

""С 2012 по 2019 год включительно министерство установило такой статус (статуса лица, которое пострадало от торговли людьми. - Ред.) 878 лицам, из них 871 - это граждане Украины и 7 иностранцев", - отметил он.

По словам замминистра, 457 граждан пострадало от трудовой эксплуатации, 224 - от сексуальной эксплуатации, 57 человек было привлечено к попрошайничеству. 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации, 14 детей были проданы третьим лицам, а один человек пострадал от суррогатного материнства.

"На сегодняшний день основной страной эксплуатации наших граждан остается Российская Федерация", - сообщил Нижинский.

По его словам, только за 2019 год более чем 240 человек были завербованы и эксплуатировались в РФ.

В то же время, по словам Нижинского, остается тенденция эксплуатации украинцев и внутри страны.

Что касается регионального распределения предоставления данных статусов, то за с 2012 года в Киеве такой статус предоставили 46 людям, в Винницкой области - 65, в Волынской - 42, в Днепропетровской - 53, в Черновицкой - 35, в Харьковской - 72, в Донецкой - 30, в Ивано-Франковской - 24 и в Киевской - 18.

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