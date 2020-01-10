Мужчина воткнул отвертку в лицо участковому, - полиция Киевщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Нападение произошло вечером 9 января в с. Гора Бориспольского района, по месту жительства 31-летнего местного жителя.

На него в полицию неоднократно поступали жалобы от сельского головы из-за запугивания жителей и неадекватного поведения.

Двое участковых посетили мужчину, чтобы помочь общине и выяснить все обстоятельства. Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в ​​лицо полицейскому и закрылся внутри. Его мать сообщила, что в доме может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназ, который задержал нападавшего.

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Пострадавшего полицейского с пробитой щекой, травмой языка и выбитым зубом доставили в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.