Офис генпрокурора просит Канаду передать информацию об обстоятельствах катастрофы МАУ в Иране

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора обратился с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы", - сообщили в ОГ.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

В частности, в авиакатастрофе погибли 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

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