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10.01.20 12:26

Правоохранители закрыли 911 нелегальных игорных заведений, открыто 437 уголовных производств, - Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

Правоохранители закрыли 911 нелегальных игорных заведений, открыто 437 уголовных производств, - Офис генпрокурора

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых под процессуальным руководством прокуратуры проведено почти 1,2 тыс обысков, изъято 11,6 тыс единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура продолжает координировать и обеспечивать эффективную работу в этом направлении, в частности касательно окончания расследования и надлежащего поддержания обвинения по этим уголовным производствам в суде.

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