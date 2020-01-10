Наемники РФ на Донбассе получили разрешение на обстрелы и уничтожение военной техники ОС, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, оккупанты проводят интенсивные тренировки по управлению огнем артиллерии на позициях, близких к линии разграничения, а также осуществляют уточнение целей для поражения.

Кроме того, командиры подразделений противника на отдельных направлениях получили разрешение на обстрелы и уничтожение военной техники Объединенных сил в случае обнаружения ее визуально с передовых позиций оккупантов.

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В связи с этим, как отметили в ГУР, противник пополняет запасы боеприпасов артиллерийских и минометных подразделений, а отдельные передовые позиции усиливаются расчетами противотанковых ракетных комплексов.



