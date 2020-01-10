Возможно, это механические неисправности, надо докопаться до истины, - Помпео о причинах крушения самолета МАУ в Иране

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украины", об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News в четверг, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что причиной крушения украинского лайнера стало попадание в него иранской ракеты класса "земля-воздух".

"Нам необходимо посмотреть, что является основной причиной этого. Возможно, это механические неисправности, но мы должны это увидеть. Если на самом деле это было что-то более коварное, американский народ должен знать, что это иранское правонарушение", - сказал Помпео.

В то же время, он отметил, что необходимо очень быстро установить настоящую причину крушения.

"Мы должны докопаться до истины, и важно докопаться до истины быстро. Я видел сообщения. Я могу только сказать, что нам надо докопаться до истины очень-очень быстро", - отметил Помпео.

Кроме того, Помпео высказал надежду на то, что иранцы будут полностью сотрудничать с расследованием.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет в Иране сбила иранская ракета - на это указывают данные разведки.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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