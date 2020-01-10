Комитет по внешней политике в закрытом режиме рассмотрит вопрос авиакатастрофы МАУ в Иране

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщили в пресс-службе главы Комитета, народного депутата фракции "Слуга народа" Богдана Яременко.

"Рассмотрение вопросов по Ирану и катастрофе будет закрытым (прим.: на заседании Комитета в понедельник, 13 января, в 14:00). Это нужно для избежания политизации вопроса", - отметили в пресс-службе со ссылкой на заявление самого Яременко.

Там отметили, что целью заседания Комитета по этому вопросу является "парламентский контроль за действиями органов исполнительной власти, чтобы убедиться в том, что исполнительная власть располагает и эффективно использует все необходимые ресурсы, а также соблюдаются все права и интересы граждан Украины".

Что касается причин закрытого формата заседания, то "есть регламентные причины. Эта неделя (прим.: с 13 января) не является комитетской. Что касается смысла, то ситуация активно развивается, поэтому лучше дать возможность приглашенным (Прим.: участникам заседания) собрать и передать комитету максимум информации".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.