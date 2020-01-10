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10.01.20 13:44

С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Марьинки и Орехово, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела.

воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, противник ночью почти час обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Марьинки.

Кроме того, вражеский обстрел такой же продолжительности был зафиксирован утром вблизи Орехово. Здесь оккупанты вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

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"Потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

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