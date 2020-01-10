С начала суток наемники РФ обстреляли позиции ОС возле Марьинки и Орехово, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, противник ночью почти час обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников Марьинки.

Кроме того, вражеский обстрел такой же продолжительности был зафиксирован утром вблизи Орехово. Здесь оккупанты вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб

"Потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.