Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.01.20 13:56

Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом (обновлено)

Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию на меру пресечения музыканту и военнослужащему Андрею Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

"Решение следственного судьи Печерского района Киева, которым удовлетворено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Антоненко и примененную к Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитника Галенченко оставить без удовлетворения. Ходатайства о взятии Антоненко на поруки оставить без удовлетворения. Решение Апелляционного суда Киева является окончательным и обжалованию не подлежит", - огласили судьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рост зафиксированного на видео возле дома Шеремета мужчины не совпадает с ростом Антоненко, - адвокаты. ДОКУМЕНТ

Данное решение суда присутствующие в зале встретили криками "Ганьба!", "Продажные судьи!".

Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Антоненко читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100