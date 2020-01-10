Апелляционный суд оставил Антоненко под арестом (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

"Решение следственного судьи Печерского района Киева, которым удовлетворено ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Антоненко и примененную к Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля оставить без изменения. Апелляционную жалобу защитника Галенченко оставить без удовлетворения. Ходатайства о взятии Антоненко на поруки оставить без удовлетворения. Решение Апелляционного суда Киева является окончательным и обжалованию не подлежит", - огласили судьи.

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Данное решение суда присутствующие в зале встретили криками "Ганьба!", "Продажные судьи!".

Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Антоненко читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.