Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.01.20 15:46

Конкурс на должности замглавы ГБР пройдет при участии международных наблюдателей

По приглашению врио Директора ГБР Ирины Венедиктовой сегодня в заседании Комиссии по отбору кандидатов на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР примет участие Томас Фланаган, старший советник по вопросам правовой реформы Консультативной миссии Европейского Союза.

Конкурс на должности замглавы ГБР пройдет при участии международных наблюдателей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро. Среди них - проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием дел Майдана.

Кроме того, обсуждалось проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100