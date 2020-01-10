Конкурс на должности замглавы ГБР пройдет при участии международных наблюдателей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро. Среди них - проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием дел Майдана.

Кроме того, обсуждалось проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.

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