Конкурс на должности замглавы ГБР пройдет при участии международных наблюдателей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В ходе встречи Венедиктова обозначила ряд вызовов, которые сейчас стоят перед Бюро. Среди них - проведение аудита работы ГБР (в том числе организационно-функционального), перевод в ГБР следователей Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались расследованием дел Майдана.
Кроме того, обсуждалось проведение конкурса на замещение должностей первого заместителя и заместителей директора ГБР, неотложный запуск работы Совета общественного контроля при ГБР, формирование дисциплинарной комиссии Бюро, оперативных подразделений и повышение уровня работы с обращениями и приемом граждан.