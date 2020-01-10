Трое украинских военных ранены из-за взрыва беспилотника боевиков на Донбассе, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных Сил.

"По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб", - сказано в сообщении.

Факт ранения троих военнослужащих подтвердили после выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы", - сообщили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Один украинский воин погиб, еще один получил ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб

Сейчас раненые военные находятся в военно-лечебных учреждениях. Им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.