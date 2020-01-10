Станцию метро "Майдан Незалежности" в Киеве открыли после проверки сообщения о минировании (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Станция "Майдан Незалежности" и пересадка на станцию "Крещатик" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении.
"Станцию "Майдан Незалежности" + пересадку открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме!" - сообщили позже в пресс-службе.