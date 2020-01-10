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10.01.20 16:30

МИД РФ без рассмотрения вернул Украине ноту протеста по поводу визита Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Российской Федерации вернуло без рассмотрения ноту протеста Украины по поводу несогласованного визита президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

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Об этом сообщается на сайте российского МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Эту ноту, как и другие такие обращения, которые поступают к нам, МИД России вернул украинской стороне без рассмотрения ввиду отсутствия оснований для протеста", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 января Путин посетил оккупированный Крым, где наблюдал за учениями, в ходе которых состоялись запуски крылатых ракет.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с несогласованным визитом Путина в оккупированный Крым. 

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