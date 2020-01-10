В Иран, Ирак и Сирию не ездить, при визитах в Израиль, Иорданию и ОАЭ - держать связь с родными, - МИД

Текст рекомендаций опубликован на сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Республику Ирак, Исламской Республики Иран и Сирийской Арабской Республики", - сказано в сообщении.

Во время пребывания в Израиле, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ украинцам советуют поддерживать связь с родственниками или знакомыми, информируя их о месте своего пребывания.

Еще до приезда в эти страны следует позаботиться об обратных билетах, считают в МИД. И на всякий случай иметь при себе средства на оплату помощи юриста.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тела погибших в крушении самолета МАУ в Тегеране отправлены на анализ ДНК, - Иран

Кроме того, стоит проявлять повышенную бдительность, постоянно следить за новостями, носить при себе документы и избегать мест массового скопления людей, подчеркнули дипломаты.

"В случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории иностранного государства, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться к дипломатическим миссиям Украины или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or @ mfa.gov.ua", - добавили в министерстве.

Также на Цензор.НЕТ: Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до двух лет, - Иран