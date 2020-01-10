Версии о причинах авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране были сгенерированы аналитической системой СНБО, - источник

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на близкий к расследованию источник.

По словам источника, эти аналитические системы фактически являются искусственным интеллектом. Он может качественно анализировать большие объемы информации. Эти системы лягут в основу будущего киберцентра СНБО.

Эти же системы на основе собранной и проанализированной информации сгенерировали 7 основных версий причин авиакатастрофы, которая произошла 8 января в Тегеране с участием украинского самолета.

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Пока у украинских экспертов нет приоритетной версии, все озвученные ранее версии отрабатываются равнозначно, добавил источник.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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