Агрессия РФ против Украины - прямая угроза для всего континента, - проект резолюции Европарламента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Европарламент считает, что нестабильность и непредсказуемость на границах ЕС и его ближайшем соседстве (Северная Африка, Ближний Восток, Кавказ, Балканы, Восточное Средиземноморье, российская агрессия против Украины и Грузии), а также в дальнем соседстве (Сахель, Африканский рог) составляют прямую и непрямую угрозу безопасности континента ", - говорится в проекте документа.

Европарламент также выражает обеспокоенность деятельностью политиков России, которые продолжают дестабилизировать ситуацию и угрожать сфере безопасности.

"ЕП подчеркивает, что оккупация Россией восточной Украины продолжается, Минские договоренности не выполнены, аннексия и милитаризация Крыма и Донбасса продолжается", - отмечается в проекте резолюции.

В документе также осуждается военная интервенция России и оккупация Крымского полуострова и выражается поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европарламентарии проведут дебаты об имплементации общей политики безопасности и обороны ЕС 14 января в Страсбурге.

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