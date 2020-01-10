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10.01.20 18:11

Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов

По фактам незаконного оборота топлива с 13 декабря 2019 по 8 января 2020 Государственная налоговая служба насчитала 99,185 млн грн штрафных санкций.

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Об этом сообщает пресс служба ГНС ​​Украины.

"Благодаря слаженной работе сотрудников ГНС выявлено 25 случаев неучтенного горючего. По этим фактам на нарушителей наложены санкции на общую сумму 4,634 млн грн. За отсутствие регистрации акцизных накладных / расчетов корректировки к акцизным накладным в Едином реестре выписано штрафов на общую сумму 4,891 млн грн. Всего за указанный период выявлено 8 таких нарушений. Также установлено 2 факта продажи горючего сверх объемов, что требует пополнения лимита. На нарушителей наложены санкции в размере 71,711 млн грн ", - говорится в сообщении.

Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов 01

Также, согласно сообщению, за указанный период работники налоговой обнаружили 6 фактов оптовой торговли горючим без лицензии (начислены штрафные санкции на общую сумму 3 млн грн) и установлен 51 случай розничной торговли горючим без надлежащих документов (наложено штрафов на сумму 11,75 грн ). Кроме того, по факту безлицензионного производства горючего налоговая наложила штраф еще на   одного нарушителя в размере 1 млн грн.
Нелегальный рынок топлива должен быть ликвидирован, - глава ГНС Верланов 02


"Мы не дадим спокойно жить тем, кто работает нелегально на "серых" и "черных" рынках. В том числе должен быть ликвидирован нелегальный рынок топлива", - прокомментировал результаты работы налоговой службы председатель ГНС Сергей Верланов.

Глава ГНС отметил, что налоговая в сотрудничестве с правоохранительными и другими контролирующими органами, а также местными властями и в дальнейшем будет выявлять и пресекать работу нелегальных АЗС. По его словам, речь идет не только об интересах бюджета и защите конкуренции, но и безопасности граждан, которую нелегальный бизнес не может гарантировать.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук дал поручение ликвидировать деятельность нелегальных автомобильных заправочных станций (АЗС) по всей Украине до 9 января.

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