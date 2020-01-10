Армения открестилась от планов запустить рейсы в оккупированный Крым

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на так называемого "главу комитета" оккупационного крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка о том, что авиакомпания "Икар" получила соответствующие разрешение на осуществление рейсов Симферополь-Ереван.

"Каких-либо обсуждений с авиакомпанией не было, каких-либо заявок на рейсы (Ереван-Симферополь. – Ред.) не было. Так что говорить об авиарейсах излишне", - пояснили в КГА Армении.

Между тем, в пятницу стало известно, что министерство транспорта РФ направило в министерство иностранных дел России письмо с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между оккупированным Крымом и Арменией.

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"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", - в пресс-службе министерства транспорта РФ.

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после оккупация полуострова Россией. Аэропорт "Симферополь" обслуживает сейчас рейсы только с городами государства-агрессора.

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