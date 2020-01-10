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10.01.20 17:54

"Однозначно можно сказать, что это не было возгорание двигателя и техническая неисправность", - Шкиряк о расследовании

Двигатели рухнувшего в Иране лайнера украинской авиакомпании МАУ не горели, версия технической неисправности исключается. На месте работают украинские специалисты, скоро будет создана международная следственная группа.

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Об этом советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал в эфире "Громадського радіо", информирует Цензор.НЕТ.

"Однозначно можно сказать, что это не было возгорания двигателя и техническая неисправность. Сейчас происходит осмотр обломков, проводится анализ повреждений, которые произошли во время взрыва самолета, поэтому мы услышим экспертную оценку, как только такая информация будет разрешена к обнародованию со стороны уполномоченных лиц государства", - сказал он.

Шкиряк подчеркнул, что не уполномочен озвучивать официальные результаты работы украинских экспертов в Тегеране.

"Но я могу четко сказать, что сегодня в Иране находятся лучшие специалисты подразделений Министерства внутренних дел. Также в состав этой комиссии включены представители различных органов государственной власти, в частности Госавиаслужбы, Министерства инфраструктуры, СБУ. Я очень надеюсь на то, что в ближайшее время будет создана международная следственная группа", - сказал он.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

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