В Иране отрицают расчистку места катастрофы бульдозерами при том, что такие кадры показало даже местное телевидение

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Корреспондент".

"Это абсурд", - сказал Хамид Баединежад в ответ на вопрос журналиста о том, что иранские бульдозеры расчистили место катастрофы.

При этом журналист, проводивший беседу, отметил, что эти кадры показывало даже иранское телевидение.

Кроме того, Баединежад призвал не делать поспешных выводов насчет трагического происшествия и дождаться результатов расследования.

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Ранее американская телекомпания CBS сообщила, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. По данным СМИ, место аварии зачистили бульдозерами.

По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.