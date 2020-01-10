Нет причин не доверять разведданным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет, - Столтенберг

Об этом заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг в преддверии экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД.

Он добавил, что "именно поэтому необходимо тщательное расследование" и "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.