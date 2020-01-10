Украинские эксперты, находящиеся на месте крушения самолета в Иране, не подтверждают информацию об использовании бульдозеров, - Пристайко

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге в Офисе президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"На месте действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", - сказал Пристайко.

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Министр подчеркнул, что в виду того, что площадь разлета обломков очень большая, украинские эксперты работают в основном районе их нахождения.

Ранее американская телекомпания CBS сообщила, что иранские власти убрали почти все обломки с места катастрофы. По данным СМИ, место аварии зачистили бульдозерами.

По мнению экспертов, это является весьма необычным шагом на столь раннем этапе расследования и очень затрудняет проведение экспертизы на месте падения самолета.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.