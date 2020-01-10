США считают, что украинский самолет вероятно сбила иранская ракета - Помпео

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет (украинский самолет, который упал вскоре после взлета в Иране) был сбит иранской ракетой", - сообщил он.

Однако, по словам председателя Государственного департамента, Вашингтон планирует дождаться результатов расследования, прежде чем делать окончательные выводы.

Читайте также: Пристайко: получили важные данные от посольства США

"Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины ", - добавил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране, - Помпео

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.