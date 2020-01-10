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10.01.20 20:02

У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов

Служба безопасности Украины рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса, заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

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Об этом сообщил руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы СБУ, которая состоялась 10 января под его председательством,  передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса" ТОР "привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - заявил Иван Баканов.

У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов 01

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует.

"Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию", - подчеркнул Иван Баканов.

Также Председатель Службы поблагодарил представителей Офиса Президента, СНБО, МИД, Службы внешней разведки, других органов власти и международным партнерам, которые с первых минут трагедии присоединились к расследованию.

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У нас две приоритетные версии крушения лайнера МАУ в Иране - террористический акт и ракета, - глава СБУ Баканов 02

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Иван Баканов напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа СБУ, которая сейчас эффективно работает в Иране.

Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах Президента с международными партнерами.

Отдельно Председатель СБУ призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

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