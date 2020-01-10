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10.01.20 20:10

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году. ФОТОрепортаж

Лидер Литовской Республики Гитанас Науседа вручил 11 гражданам Украины памятные медали. В январе 1991 года они активно защищали свободу и независимость Литвы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

Церемония награждения состоялась в Президентском дворце в Вильнюсе. Граждане Литвы и Украины были награждены памятными медалями ко Дню защитников свободы 13 января.

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 01Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 02

"Даже перед лицом величайшей опасности Литва была не одна. Мы с большим уважением вспоминаем тех, кто протестовал и осуждал кровопролитие в других странах. Мы благодарим тех, кто разделял опасность с нашими защитниками свободы, собирал и перевозил поддержку за пределы Литвы, а некоторые, как наши украинские друзья, даже дали клятву Литовской Республике", - сказал Науседа.

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 03

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Сегодня государственные награды получили 24 человека. Украинцы были удостоены этой награды впервые с 2002 года. Часть из них в январе 1991 года защищали Верховный Совет Литовской Республики и другие важные государственные объекты.

Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 04

13 января 1991 года советская власть пыталась силой свергнуть власти Литвы, объявившей 11 марта 1990 год о независимости от СССР.

При захвате советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

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Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 05
Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 06
Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 07
Президент Литвы Науседа наградил медалями 11 украинцев, охранявших Верховный совет Литвы в 1991 году 08

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