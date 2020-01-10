Самолет МАУ мог быть сбит ракетой, - спецслужбы Нидерландов

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на общественного вещателя Нидерландов, компанию NOS.

"Нидерландские спецслужбы подтверждают, что Boeing 737, потерпевшего крушение в Тегеране на этой неделе, был, вероятно, сбит", - сказано в сообщении.

Бейлевельд отметила, что сейчас очень важно провести детальное расследование.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также подтвердил в Брюсселе, что нидерландские спецслужбы располагают собственной информацией о трагедии.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

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В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.