Во время бунта в колонии на Харьковщине правоохранители применили силу к 22 лицам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 января проинформировал офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.



"Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22 осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники. После указанных действий работниками медицинской части №25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлена при необходимости медицинская помощь пострадавшим", – сказано в сообщении.



В офисе омбудсмена отметили, что в журнале учета телесных повреждений у содержащихся в колонии написано, что "зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения наручников".

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"После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения. Также были опрошены работники колонии, получены документы и объяснения, которые будут тщательно изучены и проработаны. В действиях работников колонии усматриваются проявление затягивания времени и промедление с предоставлением документов по требованию представителя уполномоченного", – рассказали представители омбудсмена.

Они подчеркнули, что "с некоторыми документами ознакомиться так и не удалось", администрация колонии пообещала предоставить их позже.

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10 января в прокуратуре Харьковской области сообщили, что по факту нанесения осужденным ИК-25 телесных учреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказали о введении в Алексеевской исправительной колонии №25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных.



