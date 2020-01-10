В Киев для дальнейшего лечения из Харькова доставлены 9 раненых бойцов, медикаментами и средствами быта военнослужащие обеспечены, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Для дальнейшего лечения в Киев доставиди девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове.
После диагностического обследования, которое обычно проводится с пациентами, которых транспортируют самолетами, их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.
"Военные врачи говорят, что состояние здоровья наших защитников удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них есть в достаточном количестве", - говорится в сообщении.
Ранее, волонтер Юсупова сообщила, что прибывшим из Харькова раненым нужны донорская кровь, лекарства и продукты.