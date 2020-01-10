"Миллиард гривен. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет", - Найем. ИНФОГРАФИКА

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в Укроборонпрома за последние 10 лет. Это - около 300 000 гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам", - написал Найем.

По его словам, все годы существования концерна против него или его предприятий каждую неделю открывали одно новое уголовное производство, и сейчас расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рябошапка заменил группы прокуроров в уголовном производстве по хищениям в "Укроборонпроме"

"Интересный факт: за все время существования Концерна (десять лет!) Его руководители самостоятельно инициировали только половину - 251 уголовное производство. За шесть месяцев мы обнаружили и передали в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производства", - написал Найем.

В этих новых производствах фигурируют бывшие руководители оборонного комитета ВР, действовавшие в преступном сговоре с чиновниками Минобороны, добавил замдиректора "Укроборонпрома".

Также на Цензор.НЕТ: За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты (обновлено)

"Мы точно не собираемся подменять собой правоохранителей. Наша цель - изменить внутренние процедуры и правила таким образом, чтобы такой ужасной статистики не было в будущем", - подытожил Найем.