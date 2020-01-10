Гончарук поручил до 1 февраля запустить централизованный учет древесины

Об этом Гончарук сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал премьера.

"Дал поручение, чтоб 1 февраля 2020 года в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины: МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции - беспрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения, Гослесагентству, другим постоянным лесопользователям и собственникам лесов - публиковать на официальных сайтах информацию относительно лесонарушений. Также ОГА должны предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопольозователями лесов, которые не имеют собственника", - написал Гончарук.

По его данным, около 12% лесного фонда Украины находится в веденьи органов местного самоуправления. Из 187 постоянных лесопользоватлелей коммунальной собтсвенности к системе электронного оборота подключены только 69. 7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, а значит не охраняются и там отсутствует учет.

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Премьер-министр также сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.

"Поручил главам ОГА и Нацополиции продолжить с ними борьбу, а именно: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игрового бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн", - подчеркнул Гончарук.

Также ГФС и СБУ продолжат проверки нелегальный АЗС, а местная власть - присоединятся к процессу в рамках рабочих групп, добавил премьер-министр.

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